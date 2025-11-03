فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن إطلاق منصة رحلة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية يمثل خطوة رائدة في دعم الوعي الأثري والسياحي لدى النشء، مؤكدة أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتنشئة جيل يعرف قيمة حضارته ويفتخر بهويته المصرية.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها ، إلى أن المنصة الجديدة تُعد نموذجًا متميزًا لتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في خدمة العملية التعليمية، من خلال تسهيل حجز وتنظيم الرحلات المدرسية إلكترونيًا، بما يضمن سلامة الطلاب ويُعزز من التجربة التعليمية والثقافية داخل المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم في تطوير المنصة يعكس تكامل الجهود الحكومية لتحقيق هدف مشترك، وهو غرس الانتماء والوعي الحضاري في نفوس أبنائنا منذ الصغر.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن مثل هذه المبادرات تفتح أمام الطلاب أبوابًا للتعلم من الواقع، وتمنحهم فرصة فريدة للتفاعل مع التاريخ والحضارة المصرية بصورة حية، مما يسهم في بناء شخصية أكثر وعيًا وثقة وفخرًا بالوطن.

وفي نهاية بيانها ، دعت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه الرحلات التعليمية المميزة، والاستفادة من المنصة الجديدة في اكتشاف جمال وعظمة التاريخ المصري، مؤكدة أن هذه الزيارات تُعد امتدادًا للتعلم داخل المدرسة، وفرصة لترسيخ قيم الانتماء والفخر بمصر في وجدان الطلاب.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك ، عن إطلاق منصة رحلة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية

تفاصيل منصة رحلة

إطلاق منصة رحلة يأتي في إطار الحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في منظومة العمل السياحي والأثري، بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية والسياحية، وتمكين تلاميذ المدارس الحكومية من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بسهولة ومن خلال آلية منظمة وآمنة.

منصة رحلة تسهم في تسهيل إجراءات حجز الرحلات المدرسية إلكترونيًا، والحد من التزاحم والتكدس وضمان سلامة الطلاب، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية وترسيخ قيم الوعي الأثري والسياحي في نفوسهم منذ الصغر.

منصة رحلة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تكامل قواعد البيانات بين الوزارتين، بما يضمن دقة وسهولة إجراءات الحجز والتحقق من هوية منسقي المدارس إلكترونيًا.

منصة رحلة تتيح لمنسقي المدارس تنفيذ عمليات الحجز الإلكتروني للرحلات المدرسية إلى 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا على مستوى الجمهورية، من بينها: أهرامات الجيزة، المتحف المصري الكبير، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القومي للحضارة المصرية، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وادي الملوك، معبد الكرنك، معبد الدير البحري، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف.