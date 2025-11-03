قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن إطلاق منصة رحلة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية يمثل خطوة رائدة في دعم الوعي الأثري والسياحي لدى النشء، مؤكدة أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بتنشئة جيل يعرف قيمة حضارته ويفتخر بهويته المصرية.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، في بيان لها ، إلى أن المنصة الجديدة تُعد نموذجًا متميزًا لتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في خدمة العملية التعليمية، من خلال تسهيل حجز وتنظيم الرحلات المدرسية إلكترونيًا، بما يضمن سلامة الطلاب ويُعزز من التجربة التعليمية والثقافية داخل المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم في تطوير المنصة يعكس تكامل الجهود الحكومية لتحقيق هدف مشترك، وهو غرس الانتماء والوعي الحضاري في نفوس أبنائنا منذ الصغر.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن مثل هذه المبادرات تفتح أمام الطلاب أبوابًا للتعلم من الواقع، وتمنحهم فرصة فريدة للتفاعل مع التاريخ والحضارة المصرية بصورة حية، مما يسهم في بناء شخصية أكثر وعيًا وثقة وفخرًا بالوطن.

وفي نهاية بيانها ، دعت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه الرحلات التعليمية المميزة، والاستفادة من المنصة الجديدة في اكتشاف جمال وعظمة التاريخ المصري، مؤكدة أن هذه الزيارات تُعد امتدادًا للتعلم داخل المدرسة، وفرصة لترسيخ قيم الانتماء والفخر بمصر في وجدان الطلاب.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك ، عن إطلاق منصة رحلة  لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية

تفاصيل منصة رحلة 

  •  إطلاق منصة رحلة يأتي في إطار الحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في منظومة العمل السياحي والأثري، بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية والسياحية، وتمكين تلاميذ المدارس الحكومية من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بسهولة ومن خلال آلية منظمة وآمنة.
  • منصة رحلة تسهم في تسهيل إجراءات حجز الرحلات المدرسية إلكترونيًا، والحد من التزاحم والتكدس وضمان سلامة الطلاب، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية وترسيخ قيم الوعي الأثري والسياحي في نفوسهم منذ الصغر.
  •  منصة رحلة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تكامل قواعد البيانات بين الوزارتين، بما يضمن دقة وسهولة إجراءات الحجز والتحقق من هوية منسقي المدارس إلكترونيًا.
  •  منصة رحلة تتيح لمنسقي المدارس تنفيذ عمليات الحجز الإلكتروني للرحلات المدرسية إلى 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا على مستوى الجمهورية، من بينها: أهرامات الجيزة، المتحف المصري الكبير، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القومي للحضارة المصرية، قلعة صلاح الدين الأيوبي، وادي الملوك، معبد الكرنك، معبد الدير البحري، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف.
  •  النظام الإلكتروني لـ منصة رحلة يعتمد على توزيع المواعيد وعدد الزائرين المسموح به في كل موقع لتجنب التكدس، وتحقيق تجربة تعليمية وثقافية وسياحية مثالية لجميع الطلاب المشاركين
اتحاد أمهات مصر أمهات مصر أولياء الأمور منصة رحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

شيرين عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة ببلدي

إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة في جولة بشوارع نيويورك ..شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة في جولة بشوارع نيويورك ..شاهد

روبي

روبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة بالأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد