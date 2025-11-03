دعاء المطر للرزق والبركة مستجاب.. ردده الآن أبواب السماء مفتوحة

دعاء المطر.. الدعاء وقت المطر مستجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبواب السماء مفتوحة في ههذا الوقت.، لذا يستقبل الناس في مصر ومعظم البلدان العربية نزول المطر بفرحة كبيرة، إذ يعتبرونه من علامات الخير والبركة والسعادة، ويحرص الجميع في تلك اللحظات على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما يتمنونه، إيمانًا منهم بأن المطر يحمل معه بشائر الرحمة والرغد والرزق.

ويرى المسلمون أن وقت نزول المطر من الأوقات المباركة التي يُستجاب فيها الدعاء، فهي لحظات فضل ومنّة من الله عز وجل على عباده، إلا أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص للرزق عند نزول المطر، ومع ذلك يجوز للمسلم أن يدعو ربه بما يشاء في هذا الوقت، لأن الدعاء فيه مستجاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان ما تردان الدعاء، عند النداء (الصلاة) وتحت المطر».

دعاء المطر للرزق والبركة

ومن الأدعية الجميلة التي يمكن أن يقولها المسلم عند نزول المطر طلبًا للرزق والبركة:

اللهم أغثني وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

يا رب اسقنا رحمتك، ولا تسقنا عذابك، ولا تهدم بيوتنا، ولا تبتلينا ببلاء أو غرق.

اللهم اجعلها أمطارًا صيبًا نافعًا، ورزقًا واسعًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم اسقنا غيثًا مريئًا مغيثًا نافعًا غير ضار.

يا رب، أنت الغني ونحن الفقراء، فأغننا بحلالك عن حرامك، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يحجب الرزق، ويمنع الدعاء، ويورث الحسرة والندامة.

يا رب، اشرح صدري، ويسر أمري، واكشف همي وكربتي، وارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا.

اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة، ولا تجعلها أمطار بلاء أو نقمة، واجعلها سببًا في سعادة قلوبنا، وطمأنينة نفوسنا، وتحقيق دعواتنا.

رب إني أسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن ترزقني وتفتح لي أبواب الخير والبركة.

اللهم إني أسالك يارب أن تنزل علي بركاتك وتفتح لي أبواب فضلك ورحمتك يا مجيب دعوة المضطرين.

يارب أعني وأنصرني وأرزقني واهدني.

اللهم اني أسالك ربي أن تجعلني من الشاكرين الصابرين الذاكرين المتطوعين.

يارب ثبت حجتي وتقبل توبتي وسدد لساني وأهد قلبي وارزقني الرزق الحلال.

ربي أجب دعوتي وافتح لي أبواب رزقك الكريم.

دعاء نزول المطر لقضاء الحاجات

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك)

دعاء المطر مستجاب

اللهم صيبا نافعا ، اللهم إغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة وأغفر عنا ارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب.، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب.

وانصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا وأكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا.

دعاء عند نزول المطر للرزق

