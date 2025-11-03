قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء رد الأشياء الضائعة والمسروقة .. 10 كلمات مستجابة تجد ما فقدته

دعاء رد الأشياء المسروقة من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، هي دعاء رد الاشياء الضائعة والمسروقة، فيحتاج كل إنسان مسلم أن يحسن التوكل على الله بالمعنى الحرفي للتوكل ، بحيث إذا ردد دعاء رد الضالة يكون على يقين بأن الله عز وجل سيهديه إلى ضالته حتى ولو لم يجدها فيعلم أن ذلك هو الخير، ودعاء رد الضالة ورد في السنة النبوية وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء رد الاشياء الضائعة والمسروقة .

”اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي”.
 


نْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَضَلَّ شَيْئًا ، قُلِ : اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ ، هَادِيَ الضَّالَّةِ ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ” .كما ثبت في الصحيح أن ابن عمر “رضي الله عنهما” أنه كان يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول هذا الدعاء .

”اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا ”الدعاء المأثور لمن ضاع أو فقد له شيئا بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين".

ويقال أيضاً: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال”.

المسلم يجب ان يدعو الله في كل وقت وحين في السار والضراء ايضا فلا يلجأ الى الله وقت العثرة فقط بل في الرخاء والشدائد وديننا الحنيف لم يترك شيئا الا وجعل له طريق يهدينا اليه ودعاء رد الضالة المسروقة او الضائعة ورد في كثير من كتب السنة والأحاديث النبوية الصحيحة ، ومنها ..

انتشر في الآونة الأخيرة أنه من أضاع شيئا فليقرأ سورة الضحى وبإذن الله يجد ضالته بسبب قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ، الا ان بعض العلماء قالوا ان هذا الامر لم يرد مطلقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد دليل دامغ على صحته ومن بين هذه البدع : التخصيص بلا دليل ، بقراءة آية ، أو سورة في زمان أو مكان أو لحاجة من الحاجات ، وهكذا قصد التخصيص بلا دليل ومنها.. قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكربات و قراءة سورة يس أربعين مرة بنية قضاء الحاجات .

