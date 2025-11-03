أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

تعرضت الإسكندرية، صباح اليوم لأمطار خفيفة، دون تأثير على سير المشاة والسيارات.

واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.



وقرر محافظ الإسكندرية أحمد خالد- بحسب بيان، اليوم- رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات للأمطار، مؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات.



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة، والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة.



من جانبه.. وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح، إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.