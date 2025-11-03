شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه انتظام عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وذلك في إطار استكمال الكوادر التعليمية المتميزة لهذه المدارس النوعية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، تم عقدها تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وبإشراف الدكتورة سحر الألفي مدير عام التربية الخاصة والمشرف على مكتب تنمية التربية الرياضية .

وكانت قد انتظمت الدراسة في جميع المدارس بشكل طبيعي بعد اجازة افتتاح المتحف المصري الكبير التي حصل عليها الجميع امس السبت.

ومن جانبها ، قامت أماني أنور مدير عام إدارة الزاوية التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس النصر الابتدائية، وأبطال بورسعيد الابتدائية .

وخلال جولتها، شددت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتحقيق الانضباط داخل الفصول، كما تابعت التقييمات و اطمأنت على تحضير المعلمين والمستوى العلمي للطلاب

وأكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة داخل الفصول وتقديم الدعم اللازم لتحسين الأداء التعليمي.

كما أكدت مدير عام إدارة الزاوية التعليمية في ختام الجولة على أن الانضباط والجدية أساس نجاح العملية التعليمية، موجهة الشكر لإدارات المدارس على جهودها في توفير مناخ تربوي متميز.

وعلى جانب آخر ، قام ياسر عكاشة – مدير عام إدارة العياط التعليمية بالجيزة – بزيارة ميدانية لعدد من مدارس الإدارة ، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب

و شملت الجولة: المرور على الفصول الدراسية لمتابعة الأداء داخل الحصص الدراسية ، والاطلاع على تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس ، ومتابعة انضباط الطلاب ومستوى النظافة العامة.

وخلال الزيارة، أشاد مدير عام إدارة العياط التعليمية بجهود السادة المعلمين والإدارات المدرسية، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق بيئة تعليمية متميزة.

وقد وجّه بضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية، ورفع كفاءة الأداء داخل المدارس بما يحقق الأهداف التربوية المنشودة.