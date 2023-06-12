رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود للقضاء على عمالة الأطفال

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالدول العربية لمكافحة والقضاء على عمل الأطفال، محذرا من خطورة هذه الظاهرة كون الأطفال يتم الاستعانة بهم في مهن خطرة لا تتناسب مع أعمارهم فضلا عن مخاطر تعرضهم لإصابات تهدد سلامتهم الصحية، وتعيق نشاطهم الدراسي في المدارس وتهدد مستقبلهم التعليمي.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام.

وثمن رئيس البرلمان العربي المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدول العربية للقضاء على عمالة الأطفال والحفاظ عليهم كونهم بناة المستقبل، وتواكبا مع هذه المناسبة العالمية فقد أقر البرلمان العربي في جلسته الخامسة خارطة طريق عربية لمواجهة كافة أشكال عمل الأطفال وخاصةً أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تم إعدادها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وذلك للمساهمة ضمن الجهود الوطنية للدول العربية في مكافحة عمل الأطفال ودعما لحق الطفل العربي في أن يحيا حياة طبيعية كريمة باعتباره أساس مستقبل الأمة العربية، مشددا على أن خطورة هذه الظاهرة تتطلب التعاون والتنسيق خاصة في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة.