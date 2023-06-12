عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود للقضاء على عمالة الأطفال

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالدول العربية لمكافحة والقضاء على عمل الأطفال، محذرا من خطورة هذه الظاهرة كون الأطفال يتم الاستعانة بهم في مهن خطرة لا تتناسب مع أعمارهم  فضلا عن مخاطر تعرضهم لإصابات تهدد سلامتهم الصحية، وتعيق نشاطهم الدراسي في المدارس وتهدد مستقبلهم التعليمي.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام.

وثمن رئيس البرلمان العربي المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدول العربية للقضاء على عمالة الأطفال والحفاظ عليهم كونهم بناة المستقبل، وتواكبا مع هذه المناسبة العالمية فقد أقر البرلمان العربي في جلسته الخامسة خارطة طريق عربية لمواجهة كافة أشكال عمل الأطفال وخاصةً أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تم إعدادها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وذلك للمساهمة ضمن الجهود الوطنية للدول العربية في مكافحة عمل الأطفال ودعما لحق الطفل العربي في أن يحيا حياة طبيعية كريمة باعتباره أساس مستقبل الأمة العربية، مشددا على أن خطورة هذه الظاهرة تتطلب  التعاون والتنسيق خاصة في الدول التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة.

البرلمان العربي الاطفال الدول العربية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال حق الطفل رئيس البرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه طلاب الثانوية العامة في هذه الحالات

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

صاحب ورشة يسير عكس الاتجاه بسيارة عميل ويصطدم بأخرى

النواب يحيل 3 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

بدء امتحان التربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي طلاب الثانوية العامة يدعون لهم من داخل الحرم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ماذا يحدث لطلاب الثانوية العامة عند شرب النسكافيه قبل الامتحان

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ