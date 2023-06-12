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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منتخب الإعاقات الذهنية يحصد 27 ميدالية في دورة الألعاب العالمية بفرنسا

أمل مبدى
أمل مبدى

قالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري لـ الإعاقات الذهنية، إن المنتخب المصري الرياضي للإعاقات الذهنية حقق عددا من المراكز المتقدمة والميداليات في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في فرنسا خلال الفترة من الرابع والعاشر من يونيو الجاري.

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وأضافت "مبدى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، ان أبطال مصر حصدوا 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة بواقع 11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية برونزية و5 ميداليات فضية في الألعاب المختلفة.

وتابعت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن مصر شاركت ببعثة مكونة من 57 فردا منها 35 لاعبا ولاعبة شاركوا في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة وهم ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه.

وأكدت: "أكثر الميداليات الذهبية تحققت في السباحة وألعاب القوى، وولادنا شرفوا مصر، ونحن الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي شاركت في هذه البطولة التي تعتبر بالنسبة للاتحاد الذهني بمثابة الأولمبياد، إذ تقام كل 4 سنوات، وفي عام 2019 حققنا 14 ميدالية، وفي الدورة الأخيرة حققنا 27 ميدالية".

وأوضحت: "لاعبونا بذلوا كل جهدهم وحصلوا على إعجاب كل الدول المشاركة، شاركنا بلاعبين في بداية مشوارهم مواليد 2006 و2007 نافسوا لاعبين أعمارهم كبيرة تصل إلى 25 و30 سنة، فقد كان أبنائنا الأصغر سنا وحققوا نتائج رائعة، وكان حصولهم على هذه الميدالية امرا صعبا للغاية، لذلك، فقد لاقوا الاستحسان والثناء من الدول المختلفة".

 

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