أخبار السيارات|مميزات أحدث موديلات لادا بالأسواق.. سعر مرسيدس AMG EQE الكهربائية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي تم إنتاجها من قبل شركة بي إم دبليو البافارية ، وذلك لأن المواطنين المصريين الآن اتجهوا إلي سوق المستعمل خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه .

تتميز سيارات الصانع الأمريكي باعتماديتها العالية، وبالتالي ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات الصانع الأمريكي، وذلك بفضل محركاتها القوية وتصميمها المميز والجذاب ، كما أن المواطنين الآن اتجهوا الي سوق السيارات المستعملة لما يتوافر به من طرازات متعددة تناسب مختلف فئات المجتمع .

تغيرت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، وشهدت ارتفاعات جديدة بالأسعار بشكل مبالغ فيه، ويعود ذلك الي عدة عوامل منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة، هذه العوامل أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة، وعدم توافره لدي الوكلاء والموزعين، ورغم ذلك يتوافر بمصر الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2023 .

أعلنت شركة لادا عن سياراتها الجديدة Lada Aura التي تعتبر نسخة مطورة عن سيارة لادا Vesta ، وهي من أشهر الطرازات التي تنتجها شركة لادا، وتنتمي سيارة Lada Aura إلي فئة السيارات السيدان العائلية.

كشفت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن حملة استدعاءات قامت بها شركة كيا الكورية، وذلك من خلال وكلائها بأمريكا ، وتهدف حملة الاستدعاءات الي جلب سيارات كيا سبورتاج موديل 2023 ، من أجل تغير معزز الفرامل بسبب خلل فني.

أعلن وكيل سيارات دي إس الفرنسية بمصر عن طرح سيارتها الجديدة DS4 الهجينة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، كما أن سيارة DS4 الجديدة تقدم لأول مرة في سوق السيارات المصري .

كشفت شركة مرسيدس الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة عن سياراتها الجديدة مرسيدس AMG EQE الكهربائية، حيث تنتمي مرسيدس EQE الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تجتهد جميع دول العالم في تطبيق قوانين المرور وتقوم بجلب أحدث النظم المرورية وتفعيلها في مختلف الدول، وذلك من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين من خلال اتباع الإرشادات الصحيحة للمرور.