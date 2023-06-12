الملابس الداكنة تعرض سائق السيارة للغرامة.. تفاصيل

تجتهد جميع دول العالم في تطبيق قوانين المرور وتقوم بجلب أحدث النظم المرورية وتفعيلها في مختلف الدول، وذلك من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين من خلال اتباع الإرشادات الصحيحة للمرور.

هل الملابس الداكنة تعرض سائق السيارة للغرامة

حيث إن الرادارات الحديثة المنتشرة علي جمع الطرق والمحاور، تقوم برصد العديد من المخالفات المرورية في نفس الوقت، وتلتقط مخالفات تجاوز السرعة، واستخدام الهاتف، وعدم استخدام حزام الأمان.

الملابس الداكنة تعرض سائق السيارة للغرامة

بالإضافة الي أن ملابس قائد السيارة سواء كانت فاتحة أو داكنة "سوداء"، لا تؤثر على رصد والتقاط كاميرات الرادار للمخالفات، وعدم استخدام حزام الأمان.

الملابس الداكنة تعرض سائق السيارة للغرامة

تلتقط الرادار المخالفات عبر برنامج إلكتروني مصمم لذلك من خلال تصوير فيديو عالي التقنية، ويعمل الرادار علي تصوير المخالفات من اجل توثيق المخالفة وإثباتها علي سائق السيارة .

الملابس الداكنة تعرض سائق السيارة للغرامة



وجدير بالذكر أن غرامة عدم استخدام حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي تبدأ من 100 وتصل الي 300 جنيه، ويمكن من خلال المنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور التظلم عليها للتأكد من صحتها .