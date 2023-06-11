بداية من 120 ألف درهم.. 5 سيارات جديدة في الإمارات

يتميز السوق الإماراتي للسيارات بالعديد من إصدارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتميز بمنظومة دفع رباعي قوية، بالإضافة لعديد من وسائل الرفاهية الحديثة.

GMC أكاديا موديل 2022

GMC أكاديا موديل 2022

تتوفر السيارة GMC أكاديا موديل 2022 يضخ قوة تصل الى 310 حصانا، بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن متر، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة.

فئة SLT1 بسعر 136,900 درهم

فئة SLT2 بسعر 138,500 درهم

فئة AT4 بسعر 162,000 درهم

فئة DENALI بسعر 190,000 درهم

ميتسوبيشي مونتيرو

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022

تتوفر السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2022 ينتج قوة قدرها 215 حصان، بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلى 182 كيلو متر في الساعة، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن متر.

الفئة الأولى بسعر 120,000 درهم

الفئة الثانية بسعر 130,000 درهم

فولكس فاجن تيرامونت

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

جاءت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 يضخ قوة تصل الى 276 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان.

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فئة TRENDLINE بسعر 138,170 درهم

فئة TRENDLINE بسعر 148,147 درهم

فئة COMFORTLINE AWD بسعر 168,827 درهم

فئة HIGHLINEبسعر 192,464 درهم

فورد اكسبلورر موديل 2022

فورد اكسبلورر موديل 2022

تأتي السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 بمحرك يضخ قوة تصل الى 400 حصانا، سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 563 نيوتن متر، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 237 كيلومترا في الساعة.

الفئة الأولى بسعر 151,100 درهم

الفئة الثانية بسعر 166,545 درهم

الفئة الثالثة بسعر 189,395 درهم

الفئة الرابعة بسعر 203,080 درهم

الفئة الخامسة بسعر 236,150 درهم

هيونداي باليسايد موديل 2022

هيونداي باليسايد موديل 2022

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 295 حصانا، سعة 3800 سي سي، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

فئة SMART بسعر 139,999 درهم

فئة MID بسعر 179,999 درهم

فئة PREMIUM بسعر 189,999 درهم