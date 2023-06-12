أبرزها سبورتاج ..حملة استدعاء لـ آلاف السيارات من كيا| تفاصيل

كشفت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن حملة استدعاءات قامت بها شركة كيا الكورية، وذلك من خلال وكلائها بأمريكا ، وتهدف حملة الاستدعاءات الي جلب سيارات كيا سبورتاج موديل 2023 ، من أجل تغير معزز الفرامل بسبب خلل فني.

كيا سبورتاج الجديدة 2023

ستقوم شركة كيا الكورية باستدعاء ما يصل إلى 98944 ألف سيارة تم بيعها في السوق الأمريكي، كما أن العطل الذى تم اكتشافه بسيارات كيا سبورتاج يعمل على توقف مساعد فرامل الطاقة عن العمل، وذلك العطل يمكن أن ينتج عنه إطالة المسافة المطلوبة للتوقف مما يؤدي إلى نشوب مشاكل تتسبب في حوادث علي الطرق السريعة .

سانتا كروز هيونداي

قامت شركة هيونداي وشركة كيا في شهر مارس الماضي باستدعاء أكثر من 570 ألف سيارة بـ الولايات المتحدة بسبب تعرض تلك السيارات لـ خطر اندلاع حريق بالسيارات .

كيا كرنفال ميني

وجدير بالذكر أن السيارات المعرضة لحدوث أعطال بها هي سانتا كروز هيونداي التي أنتجت من عام 2022 حتي عام 2023، وهيونداي سانتا من موديلات 2019 حتي موديلات 2023، وسنتا الهجين التي أنتجت من عام 2022 حتي عام 2023، وكيا كرنفال ميني المنتجة من عام 2022 حتي عام 2023.