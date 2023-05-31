عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمليون ونص تشتري سيتروين C5 ولا كيا سبورتاج.. صور

شتري سيتروين C5 ولا
شتري سيتروين C5 ولا كيا سبورتاج

أسعار السيارات الجديدة الآن أصبحت جنونية وحتي الآن لم يشهد سوق السيارات العالمي انفراجه من الأزمات التي عصفت به، حيث تأثر سوق السيارات عالميا بعدة عوامل منها، عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك أدي الي زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 المنتجة بسبب تقلص الإنتاج .

سيتروين C3 زيرو بـ960 ألف جنيه | صور

سعر كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر .. صور

يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين مواصفات وسعر سيارة سيتروين C5 ولا كيا سبورتاج موديل 2023 :

1- سيتروين C5

سيتروين C5 موديل 2023 العائلية 

تتسارع سيارة سيتروين C5 الجديدة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك سيتروين C5 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستهلك من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 201 كم/ساعة  .

سيارة سيتروين C5 2023 


تباع سيارة سيتروين C5 موديل 2023 العائلية الجديدة داخل السوق المصري للسيارات بسعر مليون و 209 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 339 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 379 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و 469 ألف جنيه للفئة الرابعة .

2- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج موديل 2023 الـ SUV الجديدة

تستخدم سيارة كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG، وتنتج قوة 180 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقود سيارة كيا سبورتاج الي 54 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الـ SUV 

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الـ SUV الجديدة في مصر بسعر مليون و 169 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 279 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 429 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و 559 ألف جنيه للفئة الرابعة، ومليون و 639 ألف جنيه للفئة الخامسة .

سيتروين C5 سعر سيتروين C5 2023 مواصفات سيتروين C5 2023 أسعار سيتروين C5 2023 كيا سبورتاج سعر كيا سبورتاج 2023 أسعار كيا سبورتاج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

سيارات جديدة في مصر بدون أوفر برايس| تعرف عليها

بـ540 ألف جنيه.. اركب كيا سيراتو زيرو

باترول ورانجلر.. سيارات دفع رباعي فاخرة زيرو بمصر| صور

ساعة ذكية تصحح أخطاء القيادة الذاتية من فولكس فاجن.. تفاصيل

جميع طرازات هوندا 2023 في مصر| سعر ومواصفات

طرح سيارة بنتلي المشاركة بأول سباق لومان بسعر 18 مليون ريال| صور

سعر جي ايه سي GS5 GE موديل 2023 في السعودية| صور

تعرف علي كيفية تلميع إطارات سيارتك لتدوم فترة طويلة ؟

ترشيحاتنا

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

زيارة لافروف إلى كينيا.. ماذا تريد روسيا وأوكرانيا من دول القارة الأفريقية

وزير الحرب الإسرائيلي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

صور مذهلة.. فريق دولي يحيي ملامح وجه الملك توت عنخ آمون

فيديو

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ