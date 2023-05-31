بمليون ونص تشتري سيتروين C5 ولا كيا سبورتاج.. صور

أسعار السيارات الجديدة الآن أصبحت جنونية وحتي الآن لم يشهد سوق السيارات العالمي انفراجه من الأزمات التي عصفت به، حيث تأثر سوق السيارات عالميا بعدة عوامل منها، عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك أدي الي زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 المنتجة بسبب تقلص الإنتاج .

يعرض موقع صدى البلد مقارنة بين مواصفات وسعر سيارة سيتروين C5 ولا كيا سبورتاج موديل 2023 :

1- سيتروين C5

سيتروين C5 موديل 2023 العائلية

تتسارع سيارة سيتروين C5 الجديدة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك سيتروين C5 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتستهلك من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وتخرج قوة 165 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 201 كم/ساعة .

سيارة سيتروين C5 2023



تباع سيارة سيتروين C5 موديل 2023 العائلية الجديدة داخل السوق المصري للسيارات بسعر مليون و 209 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 339 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 379 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و 469 ألف جنيه للفئة الرابعة .

2- كيا سبورتاج

كيا سبورتاج موديل 2023 الـ SUV الجديدة

تستخدم سيارة كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG، وتنتج قوة 180 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقود سيارة كيا سبورتاج الي 54 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الـ SUV

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الـ SUV الجديدة في مصر بسعر مليون و 169 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 279 ألف جنيه للفئة الثانية، و مليون و 429 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون و 559 ألف جنيه للفئة الرابعة، ومليون و 639 ألف جنيه للفئة الخامسة .