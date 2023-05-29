عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر .. صور

كيا سبورتاج 2023
كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، الكثير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، منها فئة الـ SUV الرياضية، وعلى رأسها السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الشكل الجديد، والتي يتم طرحها في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين 1.169.900 جنيه و 1.639.900 جنيه.

اعرف الأسعار الجديدة لجميع سيارات كيا المقدمة في مصر .. صور

تقترب من مليون جنيه .. أسعار كيا أكسيد الجديدة بالسوق المصري| صور

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمي للسيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد وابرز مواصفاتها الفنية.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد 

تضم السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد العديد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، ولوحة عدادات ديجيتال، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، ومدخل AUX و USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد 

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد على مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح LED، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وتجهيزات تتضمن وفتحة سقف بانوراما، بالاضافة إلى جنوط رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة، إلى جانب باقة من وسائل الحماية والمكابح، وحساسات ركن، وكاميرا للمتابعة، وفرامل يد الكترونية.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد 

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد 

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر 

 

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه.  

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد 
كيا SUV تقنية الفيديو سبورتاج الشكل الجديد كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

أزمة موليكا |كولر يرفض عودة نجم الأهلي ومحاولات من مجلس الإدارة لإقناعه

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

تعليق مثير من فرج عامر علي منصب أحمد ناجي الجديد بالنادي الأهلي

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

موضوعات متعلقة

بأقل سعر للزيرو .. امتلك هذه السيارة موديل 2023

سعر ام جي RX5 الجديدة في السوق المصري .. صور

أقل سعر لـ سيارات جاك "JS3" الرياضية |صور

ام جي تكشف عن HS الجديدة FACELIFT 2023 .. صور

قبل وصولها المليون .. اسعار اوبل كروس لاند موديل 2023

سعر BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

5 سيارات صينية جديدة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. صور

5 سيارات تقدمها تويوتا اليابانية بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه |صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من حلف الناتو على التوترات بين كوسوفو وصربيا

أبو العينين: أحيي الحكومة على تعديلات قانون ضرائب الدخل لتشجيع الاستثمار بالبورصة|فيديو

البابا تواضروس: العالم جائع للمحبة

للحد من تسلل العملة الصعبة.. تشديد القيود على تدبر الدولار للمسافرين

درجات حرارة تصل لـ 43.. الأرصاد تحذر من أتربة في هذا الموعد

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد صور شام ابنة أصالة قبل وبعد فقدان وزنها

هذا ما سيحدث في مكة| ماذا تعني ظاهرة اختفاء ظل الكعبة؟

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

رقم خرافي.. مى عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها في حفل هيفاء وهبى

فيديو

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

طبيب نسا يساوم ضحاياه على الإجهاض مقابل علاقات محرمة.. فيديو

جمعتهما الصداقة والموت.. قصة وفاة طالبين عقب انتهاء الامتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ