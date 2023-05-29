سعر كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، الكثير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، منها فئة الـ SUV الرياضية، وعلى رأسها السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الشكل الجديد، والتي يتم طرحها في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين 1.169.900 جنيه و 1.639.900 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمي للسيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد وابرز مواصفاتها الفنية.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

تضم السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد العديد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، ولوحة عدادات ديجيتال، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، ومدخل AUX و USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد على مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح LED، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وتجهيزات تتضمن وفتحة سقف بانوراما، بالاضافة إلى جنوط رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة، إلى جانب باقة من وسائل الحماية والمكابح، وحساسات ركن، وكاميرا للمتابعة، وفرامل يد الكترونية.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.