بـ540 ألف جنيه.. اركب كيا سيراتو زيرو

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال هذه الفترة بشكل مبالغ فيه، ويرجع ذلك الارتفاع الي عدة أسباب منها، عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي ذلك ساعد علي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 المتوافرة لدي الوكلاء والموزعين .

كيا جراند سيراتو

يعرض لكم موقع صدى البلد الإخباري مواصفات وسعر سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، وتنتمي سيراتو الي فئة السيارات السيدان :

مميزات الأمان بـ جراند سيراتو

سيارة كيا جراند سيراتو 2022

تحتوي سيارة كيا جراند سيراتو الجديدة علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات خلفيه للاصطفاف، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

محرك كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو الجديدة

تتسارع سيارة كيا جراند سيراتو السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 155 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتحتاج سيراتو الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويخرج منها قوة تصل الي 130 حصان، مدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

مقصورة جراند سيراتو

مقصورة كيا جراند سيراتو السيدان

زودت مقصورة سيارة جراند سيراتو السيدان بالكثير من المميزات والتكنولوجيات المقدمة منها، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، ومدخل USB، وزجاج كهربائي، ومرايات كهرباء، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية.

سعر كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو السيدان الجديدة

تتوافر سيارة كيا جراند سيراتو الكورية التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان في سوق السيارات المصري بسعر 539 ألف جنيه للفئة الأولي .