السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من الخميس 15 يونيو، حتى يوم الجمعة ‎15‏ سبتمبر.

يأتي القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت وزارة الموارد البشرية السعودية، أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث.

ونشرت وزارة الموارد البشرية، على موقعها الإلكتروني، الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري،.