امتحانات الثانوية العامة 2023 .. الوادي الجديد: لا شكاوى من اختبارات المواد غير المضافة

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الإثنين ، انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة 2023 مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس و تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

أكد مدير التعليم بالمحافظة أن غرفة العمليات لم ترصد أية شكاوى من طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمواد غير المضافة حيث انتظم 1998 طالب وطالبة فى 11 لجنة امتحانية على مستوى مراكز المحافظة، وأطمأن على دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية للجان سير الإمتحانات لآداء إمتحان مادتى التربية الدينية بالفترة الأولى والتربية الوطنية بالفترة الثانية ( مواد غير مضافة للمجموع ) مشيداً بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادت القطاعات المختلفة وجاهزيتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل البركاوي مساعد مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على المتابعة اللحظية لسير الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتشديد الرقابة على أعمال نقل وتداول الأوراق الامتحانية، وتوفير الرعاية الطبية بمقرات اللجان للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الكامل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد.