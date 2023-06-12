عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسن شاهين: يجب زيادة عدد النواب بما يتناسب مع السكان والتمدد العمراني

صدى البلد

قال حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه الأيام تتزامن مع ذكرى مرور 5 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذكرى ثورة 30 يونيو، مضيفًا أن الحوار الوطني يثري الساحة السياسية، وتعدد المشاركات يصل بنا إلى مساحات مشتركة لنتفق عليها فيما هو قادم.


وأضاف شاهين  خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين»، أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب يرتبط بتقسم الدوائر، حيث أن هناك بعض النواب غير ملتصقين وليسوا على دراية كاملة بدوائرهم ولا يتابعون مشاكل دوائرهم، مشيرًا إلى أن دور النائب رقابي وتشريعي، لكن هذا الأمر ينبع من المشكلات التي تواجه المجتمع.


وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أننا في حاجه إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان، بما يتناسب مع الزيادة السكانية، فهناك 3 محافظات زاد فيها عدد السكان حوالي 5 مليون نسمة، كذلك يجب إعادة تقسيم الدوائر وألا تظل على اتساعها الحالي، مشيرًا إلى أن التمدد العمراني أيضا يفرض علينا زيادة التمثيل النيابي، مضيفًا أن هذا سيعمل على رفع كفاءة النائب في أداء مهامه فالتفرغ وحدة لن يرفع من أداء النائب.


أدار الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب السابق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

أعضاء مجلس النواب الحوار الوطني التمثيل النيابي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الزيادة السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

قد تفقد حياتها.. ممثلة أمريكية شهيرة تواجه مصير الموت بسبب المخدرات

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

ترشيحاتنا

أشعل السوشيال ميديا.. انتشار فيديو لمدرسة فرنسية تجبر فتيات على خلع الحجاب|شاهد

مشهد صادم..قوات الصاعقة تعبر مياه المجاري وسط النيران.. وأحمد موسى منبهر بالمشهد

صدمة لـ زيلينسكي.. أمريكا توجه ضربة قوية لأوكرانيا بشأن “حلم” الانضمام للناتو

أحمد موسى يقدم تغطية تاريخية لتدريب وحوش الصاعقة المصرية..ويصفق لهم على الهواء

مفاجأة سارة بشأن قناة السويس.. طفرة غير مسبوقة بلغت 15.7 مليار دولار

قائد قوات الصاعقة يوضح شروط الانضمام لقلعة الأبطال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشطة؟

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة تساعد على التركيز قبل المذاكرة

فيديو

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ