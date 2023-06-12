صدمة لـ زيلينسكي.. أمريكا توجه ضربة قوية لأوكرانيا بشأن “حلم” الانضمام للناتو

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن واشنطن تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي، لكنها تشير أن مسألة احتمال انضمام أوكرانيا إلى الحلف يجب أن توافق عليها جميع الدول الأعضاء.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: ”موقفنا من عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لم يتغير… نواصل دعم سياسة الباب المفتوح، لكن يجب إجراء هذه المناقشات بمشاركة 31 دولة عضو في الحلف حول أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على العضوية".

وأوضح أن “البيان الذي تم تبنيه في نهاية قمة بوخارست للناتو في عام 2022 تضمن أطروحة مفادها أن أوكرانيا ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى الحلف في المستقبل”.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إنه “لم يتغير شيء في هذا الصدد".