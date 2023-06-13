ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

أطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية كجزء من مهمة لتجنب " نهاية العالم " المحتملة على الإنترنت، والتي يمكن أن تترك الناس دون الوصول إلى الإنترنت لعدة أشهر .

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بيزنس استاندرد” ، حققت Parker Solar Probe (PSP) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية إنجازًا مهمًا من خلال التنقل عبر الرياح الشمسية.

وحذر العلماء من التأثير المحتمل لعاصفة شمسية مقبلة، والتي يشار إليها عادة باسم "نهاية العالم على الإنترنت"، والتي يمكن أن تضرب العالم في غضون العقد المقبل.

مهمة في الفضاء لعدم انقطاع الانترنت

وأكد البروفيسور ستيوارت بيل من جامعة كاليفورنيا، على أهمية فهم الرياح الشمسية، حيث تحمل الكثير من المعلومات من الشمس إلى الأرض.

ولمتابعة المزيد حول امكانية انقطاع الإنترنت عن العالم .. تابع الفيديو جراف التالي: