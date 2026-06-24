بميزات نارية| سامسونج تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

بدأت سلسلة ساعات سامسونج جالاكسي 9 بالفعل في إثارة بعض الحماس، فوفقا لموقع Android Headlines. بشكل عام، يحافظ التصميم على نفس النهج الناجح للطرازات الحديثة، إذ يحتفظ بشكله الدائري المميز، وهو في الأساس مربع ذو زوايا مستديرة، لكنه يبدو دائريًا بشكل مريح على المعصم.

مواصفات ساعات سامسونج جالاكسي

مواصفات ساعات سامسونج جالاكسي 9

أما عن تصميم الساعة في الخلف، فتبدو مجموعة مستشعرات BioActive دون تغيير إلى حد كبير، وهو أمر جيد لأنها تتعامل بالفعل مع تتبع الصحة بشكل جيد مثل تخطيط كهربية القلب، وضغط الدم وتحليل تكوين الجسم، ومراقبة النوم التفصيلية.

ستتوفر لك خياراتان للمقاس فيأتي الإصدار الجديد بحجم 40 مم ونسخة أكبر بحجم 44 مم.

أما بالنسبة للألوان، فتأتي نسخة 40 مم باللونين الكريمي والرمادي الداكن (مع لمسة خضراء خفيفة في إحدى الصور)، بينما تأتي نسخة 44 مم باللونين الفضي والرمادي الداكن. وتُكمل الأساور المصنوعة من السيليكون الرياضي المظهر العملي والفخم الذي أتقنته سامسونج مؤخرًا.

ميزات ساعات سامسونج جالاكسي 9

يكمن الخبر الأهم هنا في المكونات الداخلية. تتجه سامسونج أخيرًا نحو التخلي عن معالجات Exynos الخاصة بها لصالح منصة Snapdragon Wear Elite الجديدة من كوالكوم، وهي شريحة بتقنية 3 نانومتر مزودة بوحدة معالجة عصبية مخصصة للذكاء الاصطناعي المدمج.

من المتوقع أن يقلل هذا من استهلاك الطاقة، ويُحسّن من التعرف على الإيماءات، ويُوفر معلومات صحية أكثر تخصيصًا، وأداءً أسرع.

تشير التسريبات المبكرة إلى نهج سامسونج هذا العام والحفاظ على التصميم المريح والمجرب وتوجيه الابتكار نحو البرامج وميزات الذكاء الاصطناعي التي تُحدث فرقًا حقيقيًا للمستخدمين.