زي الملاك.. نانسي عجرم تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

شاركت النجمة نانسي عجرم، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

و تألقت نانسي عجرم بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان أوف شولدر باللون الأبيض ، مما حازت علي إعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي : زي الملاك ، قمر ، احلي نانسي .

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي الأغنية الدعائية للفيلم استعدادا لبدء عرضه يوم 24 من شهر مايو الجاري.

الأغنية بعنوان آخر إصدار من غناء نانسي عجرم كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومن إخراج محمود كريم.

البرومو الدعائى لـ شوجر دادي

وكشف الإعلان التشويقي لفيلم شوجر دادي في لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.