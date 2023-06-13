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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من التصفيات النهائية مرحلة ابتدائية للمشروع الوطني للقراءة بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه انتهت اليوم بمكتبة مصر العامة فعاليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة للفئة الأولى  من الصف الأول الي الصف الثالث الابتدائي والفئة الثانية من الصف الرابع الي الصف السادس الابتدائي. 
 

كانت قد  أقيمت علي مدار يومان بمشاركة ٤٠ تلميذ وتلميذة من جميع الإدارات التعليمية بدميـاط.

جاءت  بحضور لجنة التقييم  ايناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وهالة الشربيني موجه عام اللغة العربية ومحمد عمر موجه عام المكتبات.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة  انطلق في مارس ٢٠٢٠ بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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