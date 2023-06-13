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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صور ومقاطع مُخلة.. قصة فتاة وقعت فريسة لشابين بدافع الحب (تفاصيل)

ارشيفية
ارشيفية

أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية طالبا وميكانيكي إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتهديد فتاة بنشر صورة مخلة ومقاطع فيديو لها عـ.ارية حيث جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الثاني ثم انفصلت عنه بعد تهديدها ثم جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الأول الذى وعدها بإنهاء مشكلتها بحبيبها السابق واستمعت النيابة لاقوال للمجني عليها.

أنه أخبرت من كريمتها "الشاهدة الثانية أنه على اثر علاقة عاطفية جمعتها بالمتهم الثان تمكن من الوصول إلى صور خاصة بها حيث قام بتركيبها على صور عارية ثم قام بإرسال تهديدات لها وإبتزازها للتحصل منها على مبلغ مالي و كذا طلب منها الحضور لمنزله لإقامة علاقة غير مشروعة مقابل عدم نشره للصور بحوزته، ثم تلى ذلك ارتباطها عاطفياً بالمتهم الاول والذي اوهمها بقدرته على انهاء تهديدات المتهم الثان ثم اتبع ذلك باتيانه مثل ما اقترفه المتهم الثان من افعال ورغبته في اخضاعها لشهواته الجـ.نسية.

بأمر الإحالة أن المتهمين هددا المجني عليها الفتاة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً - عبر تطبيق  موقع التواصل الاجتماعي واتساب – بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بأن أرسلا إليها عدة صور ومقاطع مسجلة لها وهي مجردة من ملابسها دون رضاها، مهددين إياها بنشرها وإذاعتها بين أقاربها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب لحملها على الخضوع لشهواتهما الجـ.نسية وإقامة علاقة جـ.نسية معها والتحصل منها على مبالغ نقدية نظير عدم نشرهما إياها. 

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