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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامسون يواصل أداء برنامجه التأهيلي بمران الزمالك

صدى البلد

 

واصل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت  صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

 مباراة الزمالك وفاركو

وخاض "سامسون" مجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري بإستاد القاهرة الدولي .

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نادي الزمالك كأس مصر فاركو مباراة الزمالك وفاركو

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