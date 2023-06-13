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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا| أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. محمد رمضان يوقع على الجزء الثاني لـ «جعفر العمدة»

الأهلي
الأهلي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بشرى سارة لنجم الزمالك المعار عقب انتهاء الموسم.. تفاصيل

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن عودة اللاعب محمود علاء إلى نادي الزمالك عقب انتهاء الموسم الجاري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب طارق السيد: “الزمالك يستقر على عودة محمود علاء بعد انتهاء الموسم”.

هاشتاج visit wonderful Egypt يتصدر تريند تويتر للترويج للسياحة في مصر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج visit ،Wonderful Egypt عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، للترويج عن السياحة في مصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن انتهاء النادي الأهلي من الاتفاق مع محمد رضا "بوبو" نجم فيوتشر، بديلًا للاعب حمدي فتحي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “خااااص.. الأهلي أنهى اتفاقه مع بوبو على كل التفاصيل.. يتبقى الاتفاق مع إدارة فيوتشر.. بوبو سيكون بديل حمدي فتحي في الأهلي”.

مفاجأة.. محمد رمضان يوقع على «جعفر العمدة» الجزء الثاني لموسم رمضان القادم

أعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه علي الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: “وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا”.

الزمالك أحمد حسن حمدي فتحي بديل حمدي فتحي الأهلى محمد رمضان جعفر العمدة الجزء الثاني

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