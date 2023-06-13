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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. محمد رمضان يوقع على «جعفر العمدة» الجزء الثاني لموسم رمضان القادم

جعفر العمدة
جعفر العمدة

أعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه علي الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: “وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا”.

محمد سامى وجعفر العمدة  

تحدث المخرج محمد سامي عن مسلسل “جعفر العمدة”، كاشفا تفاصيل خاصة عن كواليس هذا المسلسل، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقال محمد سامي: “المسلسل ده كان تحدي بالنسبالي، ورسمت كل شخصية على حدة، وعملت الشخصيات وبعد كده الأحداث والقصة، وفي نجوم كلمتهم قبل ما أعمل الشخصية بتاعتهم في العمل بشكل كامل”.

وأصاف: “مسلسل جعفر العمدة نجح نجاحا باهرا، وكسر الدنيا”.

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