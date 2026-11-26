اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط الحقوقي وكاتب السيناريو مهدي محموديان، من منزله في العاصمة طهران، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن أسباب توقيفه، خاصة أنه كان مرشحاً للفوز بجائزة الأوسكار عن مشاركته في كتابة سيناريو الفيلم الإيراني «كان مجرد حادث».

وبحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن أحد أصدقائه، فإن عناصر أمنية اقتحمت منزل محموديان، الأربعاء، واعتقلته وصادرت أجهزته الإلكترونية، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه.

وقال حسين رزاق، صديق الناشط والمقيم في أوروبا، إنه تحدث معه هاتفياً للمرة الأخيرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وكان الحديث يدور حول قضية مرتبطة بعقوبة الإعدام بحق متهمين على خلفية احتجاجات عام 2022، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وأضاف رزاق أن محموديان انقطع عن التواصل بعد تلك المكالمة، مشيراً إلى أن شهوداً أفادوا باقتحام أكثر من اثني عشر عنصراً أمنياً مسلحاً منزله واقتياده، إلى جانب مصادرة أجهزته الإلكترونية.

ويُعد محموديان من أبرز الناشطين الحقوقيين في إيران، كما شارك في كتابة سيناريو فيلم «كان مجرد حادث»، للمخرج الإيراني جعفر بناهي، والذي حصد السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2025، قبل أن يحظى بترشيحات لجوائز الأوسكار.

وتأتي عملية الاعتقال في ظل استمرار الضغوط الأمنية على الناشطين والمعارضين في إيران، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022، عقب وفاة مهسا أميني، والتي أعقبتها حملة أمنية واسعة أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.

كما سبق لمحموديان أن أمضى سنوات في السجن بسبب نشاطه الحقوقي، وكان معروفاً بمساندته للسجناء السياسيين ومتابعة قضايا المعارضين المهددين بأحكام الإعدام.

ويعيد اعتقاله تسليط الضوء على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، بالتزامن مع استمرار الملاحقات الأمنية للناشطين والأصوات المنتقدة للسلطات .





