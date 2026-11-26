في رسائل تحمل دلالات سياسية وعسكرية، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى إحداث تحول جديد في قوات «الباسيج»، مؤكداً أن عناصرها لا يفوّتون أي فرصة لتوجيه ضربات إلى أعداء النظام، وذلك بالتزامن مع إحياء أسبوع تأسيس هذه القوات، التي تُعد الذراع التعبوية للحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي، في رسالة مكتوبة بهذه المناسبة، إن منظمة الباسيج بحاجة إلى ما وصفه بـ«التحول والولادة الجديدة»، مشدداً على ضرورة تطوير قدراتها وإعداد نماذج أكثر تقدماً في التنظيم وإدارة المهام، بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها إيران.

ودعا المرشد الإيراني إلى المضي بخطوات واسعة وثابتة ومدروسة نحو تحقيق شعار «كل إيراني باسيجي»، في إشارة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في أنشطة المنظمة، وعدم اقتصارها على الأعضاء المسجلين رسمياً.

وأشار خامنئي إلى أن عناصر من الجيش والحرس الثوري والشرطة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأعضاء في البرلمان، يعتبرون أنفسهم جزءاً من الباسيج، فضلاً عن متطوعين ومؤيدين يشاركون في التجمعات والفعاليات المؤيدة للنظام.

كما شدد على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، معتبراً أن هذه العناصر تمثل جزءاً أساسياً من قدرة إيران على مواجهة التحديات، وداعياً إلى الاستفادة من الإمكانات البشرية والتنظيمية للباسيج في معالجة مشكلات البلاد.

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تشهد فيه إيران مرحلة من التوترات الأمنية والعسكرية، إذ تسعى القيادة الإيرانية إلى تعزيز التعبئة الداخلية وتوسيع مشاركة المؤيدين في دعم مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تداعيات الحرب والمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي رسالة منفصلة، حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي من أن أي اعتداء على وحدة الأراضي الإيرانية أو أمنها القومي سيقابل برد وصفه بالفوري والساحق، متوعداً بما سماه مفاجآت لا يمكن تصورها، ومؤكداً أن الرد سيعتمد على القوات العسكرية والشعبية.

ووصف وحيدي قوات الباسيج بأنها الذراع القوية للنظام في مواجهة ما سماه التهديدات الهجينة، مستذكراً قائدها السابق غلام رضا سليماني، الذي قُتل خلال الحرب، ومجدداً الدعوة إلى توسيع نطاق التعبئة الشعبية.



وتعود نشأة قوات الباسيج إلى عام 1979، عندما أسسها المرشد الإيراني الأول روح الله الخميني، قبل دمجها في الهيكل التنظيمي للحرس الثوري عام 1981، لتصبح واحدة من أبرز أدوات التعبئة والتنظيم التابعة للمؤسسة العسكرية الإيرانية.

ولعبت هذه القوات دوراً بارزاً خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، كما توسعت أنشطتها لاحقاً لتشمل الجامعات والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، إلى جانب المشاركة في الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش وأعمال الإغاثة.

وارتبط اسم الباسيج كذلك بمواجهة الاحتجاجات الداخلية، حيث شارك عناصرها في التعامل مع احتجاجات عام 2009، وكذلك الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ويقدّر محللون أن عدد المتطوعين في صفوف الباسيج يصل إلى ملايين الأشخاص، بينهم نحو مليون عضو نشط، ما يعكس حجم الشبكة التنظيمية التي تسعى القيادة الإيرانية إلى تطويرها وتوسيع حضورها خلال المرحلة المقبلة.

وتكشف رسالة المرشد الإيراني عن توجه نحو إعادة تنشيط دور الباسيج، ليس فقط باعتبارها قوة تطوعية مرتبطة بالحرس الثوري، وإنما أيضاً باعتبارها شبكة واسعة للتعبئة الاجتماعية والسياسية والأمنية داخل إيران، في ظل استمرار التوترات الاقليمية و التحديات الداخلية.

