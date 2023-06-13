القاء القبض على ثلاث إرهابيين مطلوبين بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، يوم الثلاثاء، الإطاحة بما يسمى "أمني قاطع كركوك ومفرزته" من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية.

وقالت الخلية في بيان بحسب وكالة شفق نيوز، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيفها للجهود الاستخبارية والمعلومات الدقيقة من القاء القبض على ثلاث إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب احدهما يعمل ما يسمى "امني " قاطع كركوك ومفرزته في محافظة كركوك".

وتشير المعلومات والوثائق وفقاً لبيان الخلية الى أن "هذه العناصر الخارجة عن القانون شنت هجمات متفرقة على افراد الاجهزة الامنية وإعادة عمل المفارز الامنية في كركوك لتنفيذ اغتيالات لمرابطات الجيش والشرطة في الجويجة والرياض".

وأكدت الخلية "إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".