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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على حرس الحدود 2-1 وديا

صدى البلد

فاز فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، على حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

سجل رجب نبيل هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٧٠ من عمر المباراة، بعد ركنية نفذها أحمد القرموطي من الجهة اليمنى تصطدم بالمدافعين وتذهب إلى نبيل في مواجهة المرمى يودعها الشباك، ثم أدرك داوودا هدف التعادل للحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقة واحدة يضيف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني، بعد انطلاقة من أحمد هاني يتوغل لعمق الملعب ويمرر بينية لصامويل أمادي ينطلق داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية لإبراهيم أيولا على خط ال٦ ياردات يسددها في المرمى.

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل يضم: عامر عامر في حراسة المرمى، عبد الرحمن بودي ومحمود البدري ومروان الصحراوي ومحمد ناصف في الدفاع، محمد توني ومحمد كناريا ومحمود نبيل في الوسط، أحمد القرموطي ومحمود زلاكا وصلاح محسن في الهجوم.

حرص الكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على إشراك عدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، مثل محمد عادل وجابريل شيكودي وجاستس آرثر وكونستانت وايو وأيولا ومحمد عنتر.

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون يوم ٢٢ يونيو الجاري في دور ال١٦ لبطولة كأس مصر.

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