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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1 يوليو.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عزيز مرقة بساقية الصاوى

صدى البلد

يستعد المطرب الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي يوم 1 يوليو على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي ، وتم طرح التذاكر بسعر 325 جنيهًا.


ومن المفترض أن يقدم عزيز خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى اغنيته الجديدة بتسألينى والتى حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 

طرح اليوم النجم الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

 

 


ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة خاصة، يجسد من خلالها مزيج من المشاعر عند الإجابة على أبسط الأسئلة وهو"كيف الحال؟"، فتارة يريد كاتب الأغنية أن يجاوب على السؤال بــ"أنا كويس" كما يفعل كل شخص، وتارة يريد أن يعترف وأن يقر بواقعه المرير، وعدم رضائه عن نفسه بــ"أنا قصة من غير كاتب"، ويترك صاحب الأغنية المجال لحبيبته، بأن تفهم ما يدور في خاطره عندما يقول "مش شايفة ولا سامعة الصوت".

 

وتقول كلماته:..
بتسأليني كيف الحال .. سؤال… جوابه صغير
كلمتين خليني أحكيهم .. شو يعني بده يصير
ولا أقولك ما بتعرفيني .. حتى لو بعد سنين
قدامك… شايفتيني .. ومش شايفه أنا مين
أنا حلم كبير عنوانه الفشل .. بحّار بيرسي على شط الزعل.


كل ما أصارع أعلى الموج .. بأفكاري برجع بغرق
ويدوب أطلع لفوق .. وإنت جاية تسأليني
العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي
العلة فيي مش فيكي إنت بتسأليني كيف الحال…
كيف أجاوب على هيك سؤال؟
لو تعرفي يللي فالبال 
أكذب؟ أضلني ساكت؟ .. ولا أحكيلك كل شي؟
أنا قصة من غير كاتب .. أنا ثورة من غير قائد
أغنية من غير شاعر .. ولك فاهمة أنا مين؟
أنا نار بتولع من غير سبب .. أنا الصمت الهادي وراه الغضب
أنا حرب دمار إعمار شعارات تفجير 
مش عارف وين أتخبى!
أنا الجيش!
أنا الجندي اللي قالب على حالى!
العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي
العلة فيي مش فيكي إنت 
مش شايفة… ولا سامعة الصوت

يذكر أن الفنان الأردني عزيز مرقة قد طرح منذ فترة أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وكانت تحمل أسم ضلك أبكي، وهي من كلمات وتوزيع لوى حجازي.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة، بها مناجاة من حبيب إلى حبيبته، التى تملك عزة نفس وكبرياء، وترفض أن تبوح بما تحمله من داخلها، رغم تعرضها للغدر من بعض الناس.

 

 

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