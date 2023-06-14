لم أعهده سوى إنسان خلوق بشوش.. رئيس الوطنية للصحافة ينعى عاصم حنفي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الصحفي في مصر مساء الثلاثاء 13 يونيو بوفاة الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، مدير تحرير مجلة روزاليوسف بعد صراع مع المرض.

ونعاه عدد كبير من زملائه وأصدقائه وتلاميذه ومحبي كتاباته، وكان في مقدمتهم الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس جريدة جريدة روزاليوسف، والذي كتب على فيسبوك قائلا: "فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير الأستاذ / عاصم حنفي الذي وافته المنية منذ دقائق لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقراءه للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي"

من جانبه نعى الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فقيد الصحافة المصرية الكاتب الساخر عاصم حنفي، قائلا: "لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت اليوم الصحافة المصرية ومؤسسة روزاليوسف أخي وزميلي ورفيق دربي الصحفي والكاتب الساخر عاصم حنفي، فلم أعهده سوى إنسان خلوق بشوش دمث الأخلاق، نموذجاً للصحفي المتميز المتمكن من أدوات مهنته، العاشق للصحافة المصرية المهموم بمشاكلها، فقد ربطتنا صداقة امتدت لعشرات السنوات".

ودعا الشوربجي من خلال منشور له على فيسبوك، "الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

وتقام صلاة الجنازة الكاتب الراحل غدا الخميس بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر والدفنة بمقابر العائلة بطريق السويس.

من جانبه قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين. فى نعى الراحل الصحفى عاصم حنفي: "فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير المبدع الزميل العزيز الأستاذ عاصم حنفي بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة..رحم ألله الفقيد الغالي واسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الصبر والسلوان وإنا لله إليه راجعون".