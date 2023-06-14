عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لم أعهده سوى إنسان خلوق بشوش.. رئيس الوطنية للصحافة ينعى عاصم حنفي

الراحل الراحل عاصم
الراحل الراحل عاصم حنفي

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الصحفي في مصر مساء الثلاثاء 13 يونيو بوفاة الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، مدير تحرير مجلة روزاليوسف بعد صراع مع المرض.

ونعاه عدد كبير من زملائه وأصدقائه وتلاميذه ومحبي كتاباته، وكان في مقدمتهم الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس جريدة جريدة روزاليوسف، والذي كتب على فيسبوك قائلا: "فقدت مصر والصحافة المصرية وروزاليوسف الكاتب الكبير الأستاذ / عاصم حنفي الذي وافته المنية منذ دقائق لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقراءه للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي"

من جانبه نعى الكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فقيد الصحافة المصرية الكاتب الساخر عاصم حنفي، قائلا: "لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت اليوم الصحافة المصرية ومؤسسة روزاليوسف أخي وزميلي ورفيق دربي الصحفي والكاتب الساخر عاصم حنفي، فلم أعهده سوى إنسان خلوق بشوش دمث الأخلاق، نموذجاً للصحفي المتميز  المتمكن من أدوات مهنته،  العاشق للصحافة المصرية المهموم بمشاكلها، فقد ربطتنا صداقة امتدت لعشرات السنوات".

ودعا الشوربجي من خلال منشور له على فيسبوك، "الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

وتقام صلاة الجنازة الكاتب الراحل غدا الخميس بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر والدفنة بمقابر العائلة بطريق السويس.

من جانبه قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين. فى نعى الراحل الصحفى عاصم حنفي: "فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير المبدع الزميل العزيز الأستاذ عاصم حنفي بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة..رحم ألله الفقيد الغالي واسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الصبر والسلوان وإنا لله إليه راجعون".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. أوسوريو يُطيح بنجم الزمالك خارج حساباته

الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ليس حمدي فتحي| عرض قطري يهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

صفقة قياسية.. الأهلي يوافق على بيع حمدي فتحي| كم بلغت قيمته؟

معلق رياضي: أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الزمالك

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السفارة الروسية بواشنطن بشأن التحقيقات في تفجير نورد ستريم

رئيس بيلاروسيا: بدأنا تسلم الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا

زعيمها سائق ميكروباص.. العثور على 300 جثة لجماعة دينية متطرفة في كينيا| ما القصة؟

إصابة 3 عسكريين بعد إطلاق النار عليهم بمنطقة تابعة للجيش الياباني

480 جنيها.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-6-2023

هل يجوز لمن فاتته العشاء أن يصليها في الصباح.. اعرف الرأي الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفقة قياسية.. الأهلي يوافق على بيع حمدي فتحي| كم بلغت قيمته؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

فيديو

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ