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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يوضح فضائل ماء زمزم

ماء زمزم
ماء زمزم

أكد الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن هناك في الحج المتمتع والقارن والهدي، مضيفا أن حج التمتع هو أن ينوي أداء العمرة والحج في فترة الحج.

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وأضاف حسن سليمان، في حوار لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن حج التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، لافتا إلى أن يسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.
ورد الدكتور حسن سليمان رئيس اذاعة القرآن الكريم الأسبق، على سؤالا بشأن "هل هناك صلة بين ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة"، قائلا :بئر زمزم أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض، وتقع في الحرم المكي، ويبلغ عمقها ثلاثين مترًا.
 

وتابع أن سميت بذلك لكثرة مائها، وقيل: إن السّيدة هاجَرَ -عليها السلام -قالت عندما تفجَّر ماؤها: زِمْ زِمْ، بصيغة الأمر، أي انمُ وزد، مستدركا أن لماء زمزم فضائل كثيرة عند المسلمين؛ فهي أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله النبي إبراهيم -عليه السلام-.

 

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