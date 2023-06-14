برلمانية: مصر تستهدف جذب استثمارات متبادلة وزيادة الصادرات لإفريقيا

أشادت النائبة، إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستقبال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع في القاهرة يزيد من تنمية العلاقات بين «مصر والعراق»، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس تقدير العراق للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، والعلاقات القوية الممتدة والحافلة بين البلدين.

و أشارت “ متى ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن السوق الافريقي أحد أهم الأسواق الكبيرة ، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تستهدف زيادة التبادل التجاري، وجذب استثمارات متبادلة و زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا وفتح مجالات جديدة للتعاون في إطار تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين مصر وجميع الدول الأفريقية وعلى رأسها العراق، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في نمو الاقتصاد لكل دول القارة وتعظيم الاستفادة من الثروات الأفريقية.

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جاء ذلك بعد أن ألقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصري العراقي، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال بالبلدين.

وفي مُستهل كلمته، رحَّب وزير التجارة والصناعة بالوفد الرسمي من دولة العراق الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر في إطار انعقاد أعمال الدورة الثانية لـ "اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة"، مُعربًا عن سعادته بحضور رجال الأعمال العراقيين المشاركين في مُنتدى الأعمال المصري العراقي ، الذي يضم لفيفًا من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، إلى جانب عدد كبير من مسئولي الجانبين.

وخلال كلمته، أكَّد المهندس أحمد سمير أن مصر والعراق تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن كلتا الدولتين تنحدران من حضارات قوية ومؤثرة امتدت آثارها عبر التاريخ، مُضيفًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما يجعل العلاقات بينهما نموذجًا يُحتذى به لـ "العلاقات بين الأشقاء" وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادَل وتوافق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة إن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد لتعكس الترابط التاريخي بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر والعراق، وبما يُسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات متميزة لصالح الشعبين الشقيقين، وكذا الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء.