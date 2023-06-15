قتلوه ودفنوه داخل عيادته.. والدة طبيب الشرقية تروي تفاصيل العثور على جثته|شاهد

ابني ونور عيني راح مني عثر علي جثته في عيادته وأخر مكالمة بيني وبينه كانت يوم الجمعة وكنت كل يوم لازم أطمن عليه انا وشقيقة وفي آخر مكالمة وكانت بينه وبين شقيقة يوم السبت وبعد اختفائه بيومين او ثلاثة وانا في السعودية طلب مني ابني بالنزول الي مصر لعمل محضر اختفاء وخاصة لأنه انقطعت أي أخبار عن واتقدم بالشكر لرجال الأمن لدورهم في العثور علي الجثمان وكشف غموض الواقعة وتم تشييع الجثمان في جنازة كبيرة حضرها العديد من أهالي مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية..بهذه الكلمات بدأت الحاجة "زينب السيد" والدة الطبيب "اسامة ا ص" والذي عثر عليه مقتولا داخل عيادته بمحافظة القاهرة حديثها لموقع صدي البلد..

في البداية قالت الأم والدموع تنهمر من عينيها..ابني "اسامة" هو نور عيني وراح نتيجة الغدر من أقرب الناس له زميله في العمل وأطالب بسرعة ضبطه وتقديمه إلى يد العدالة والقصاص من قتلة ابني والذي رحل في ريعان شبابه.

وأضافت الأم قائلة..كنت في السعودية ودائمة التواصل مع نجلي "اسامة" بصفة يومية وكان آخر اتصال بينا يوم الجمعة وآخر اتصال بين الفقيد وشقيقة يوم السبت وبعد ذلك أغلق هاتفة المحمول ولم نتواصل معه حتى صار الشك داخل قلوبنا لأن "اسامة" غير معتاد علي إغلاق هاتفه المحمول.

واستكملت الأم والدموع تنهمر من عينيها انه طلب مني نجلي بالنزول الي مصر من أجل تحرير محضر تغيب وبالفعل توجهت الي مركز شرطة ههيا وقمت بتحرير محضر تغيب وعلي الفور تحرك رجال المباحث وقامو بأخذ اقوالي وكافة التفاصيل عنه وفي اقل من أيام قاموا بتحديد أحد الأشخاص والذي يعمل مع نجلي بالدخول الى العيادة والخروج منها ومن هنا كان الخيط الأول لهم.

وأكدت والدة الطبيب الفقيد أنه بتتبع خط السير وبتفريغ الكاميرات تم تحديد آخر مكان تواجد فيه نجلي وهو عيادته الخاصة بالفحص تم العثور على الجثمان داخل العيادة وبالفعل تم تشييع الجثمان في جنازة كبيرة حضرها العديد من أهالي مركز ومدينة ههيا.

كان المئات من أهالي مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية،شيع أمس جثمان الطبيب الشاب أسامة السيد صبور والذي عُثر عليه مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد أوساط المشيعين والذين أثنوا على الفقيد وأخلاقه، مطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كانت الأجهزة الأمنية شكلت فرق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته بمنطقة الساحل في محافظة القاهرة.

وأكدت التحريات أن أسرة الطبيب أسامة السيد صبور تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبه، قبل العثور على جثته مدفونة داخل عيادته في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عيادة الطبيب، تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، وأنه لم يخرج منها، وعقب تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب مدفونة داخل عيادته الخاصة.

7cf0097a-4ce1-44dc-b514-b42e43b52c59

d7b61a7c-bff7-41a2-a196-bef392aa34e5