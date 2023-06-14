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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة نفذت مشروعات ضخمة لتخفيف حدة التغيرات المناخية على القطاع الزراعي

صدى البلد

قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، إن التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، موضحا أنها  تهدد حوالي  40 بالمئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا ويوجد أنواع أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تمثل عمودا أساسيا لاقتصاد الدولة، مبينا دوره في الأوقات الصعبة ووقوفه بجانب الدولة خاصة في أزمات جائحة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأردف عضو البرلمان أن الدولة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات إيماناً منها بأن قضية تغير المناخ تعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، لافتا إلى أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، لذلك العمل على تخفيف حدته كان كثيفا خاصة على القطاع الزراعي.

وأكد على ان الدولة المصرية قامت بجهود متعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار. 

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة نفذت مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، خاصة على القطاع الزراعي منوها إلى العمل على استنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي ومتحملة للإجهادات المناخية وتحسين كفاءة استخدام مياه الري والتوسع فى الزراعة الذكية .

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية هشام هلال النواب التغيرات المناخية الحرب الروسية الأوكرانية

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