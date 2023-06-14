نزيلة دار المسنين: طلبت من الرئيس أزور النبي ضحك وقالي حاضر

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، فقرة خاصة من داخل دار المسنين الذي قام بزيارته الرئيس السيسي، خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة.

وتحدثت الحاجة تفيدة، تفاصيل حديثها مع الرئيس السيسي، قائلة: "فرحت بمقابلة الرئيس السيسي.. كنت بشوفه في التليفزيون ودعيت بأن ربنا يكتبها لي، وبالفعل قابلت الرئيس السيسي".

واسترسلت: "طلبت من الرئيس السيسي أني أزور النبي.. وهو ضحك وقالي حاضر، ولما تروحي هناك أدعيلنا"، مضيفة أنها سعيدة بانتقالها إلى دار المسنين الجديد، فهو أفضل من الدار القديمة.

وأكملت: "ماليش حد وبشتغل من صغري.. وكنت بشتغل عند ناس بيضربوني، سبت الناس دول واشتغلت عند ناس تانية لأكثر من 30 سنة".

وتابعت: "لما صاحبة البيت توفت، زهقت وقررت أني أسيب البيت.. وانتقلت إلى دار مسنين"، موجهة حديثا للرئيس السيسي، قائلة: "بشكرك يا ريس.. وربنا يديك الصحة وطول العمر".



