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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحاكم 20 جنديًا أوكرانيًا في الأسر .. ماذا يحدث؟

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، بأنه تمت محاكمة أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا تم أسرهم أثناء القتال في أوكرانيا في جنوب روسيا.

والجنود الأسرى هم أعضاء في كتيبة آزوف وهي وحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قاتلت القوات الروسية بمدينة ماريوبول.

وسيطرت روسيا على ماريوبول العام الماضي بعد معركة استمرت ثلاثة أشهر حولت معظم المدينة إلى أطلال مشتعلة.

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واعتبرت السلطات الروسية كتيبة آزوف جماعة إرهابية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتورط في منظمة إرهابية والمشاركة في عمليات للإطاحة بالسلطات المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك.

ويواجهون أحكاما تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.

أوكرانيا روسيا ماريوبول كتيبة آزوف القوات الروسية

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