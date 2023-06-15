اليوم .. انتهاء فعاليات المؤتمر الدولى ال 11 لأمراض الدم

تواصل كلية الطب جامعة عين شمس فاعليات المؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر تحت شعار " إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام"والذي استمر لمدة يومى 14 ، 15 يونيو ، برئاسة الدكتور محمد أسامة عزازى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب .

يسعى المؤتمر لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.

