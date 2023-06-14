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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لأمراض الدم والأمراض

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس مؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر تحت شعار " إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام" يومى 14 ، 15 يونيو ، برئاسة د الدكتور محمد أسامة عزازى.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ،  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب .

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يسعى المؤتمر  لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.

الرؤساء الفخريون للمؤتمر الأستاذ الدكتور حسام كامل ، والأستاذ الدكتور أشرف الغندور ، كما يشارك فى المؤتمر  
‏‏رئيس ESHA‏ الأستاذة الدكتورة مها الزمايتى ،   الدكتورة هويدا الشناوى رئيس قسم الباطنة ،  الدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم ، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  الدكتور امل مصطفى العفيفي وسكرتير عام المؤتمر  الدكتور محمد موسى .

كلية الطب جامعة عين شمس الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية مؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر أمراض الدم والأورام

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