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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس يعقد اجتماعه الدورى

مجلس كلية الحقوق
مجلس كلية الحقوق

 


عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، اجتماعه الدوري ظهر أمس بحضور  وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس، ومدير الشعبة الإنجليزية، ومدير وحدة الجودة.

وقد تابع المجلس سير امتحانات دور مايو ، والتى بدأت فى الحادى والعشرين من مايو وتنتهى فى الخامس عشر من يونيو الجارى، حيث عرض عميد الكلية والوكلاء للإجراءات الجديدة التى اتبعتها الكلية للحد من تأخر الطلاب عن موعد الامتحانات، وما أسفرت عنه هذه الإجراءات من نتائج إيجابية ملموسة.

كما تابع المجلس نتيجة زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعى والاعتماد للكلية، وأكد على دعم توجه إدارة الكلية نحو اعتماد كافة برامجها.

وناقش المجلس باستفاضة آليات ضمان جودة محتوى المقررات الدراسية، وأكد فى هذا الشأن على دور القسم العلمى فى التأكد من حداثة واكتمال محتوى المقرر، ومراعاته للتطورات التشريعية والقضائية والفقهية المتعلقة به.

ووافق المجلس على بعض التوصيات التى انتهت إليها الأقسام العلمية ولجان شئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستعداد للعام الجامعى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

مجلس كلية الحقوق 
مجلس كلية الحقوق 
مجلس كلية الحقوق 
التعليم الجامعي الهيئة القومية لضمان جودة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم القومية لضمان جودة التعليم

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