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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صعب.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في امتحان الإحصاء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣

انتهى طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ من أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء كمادتين لا يتم إضافتهما إلى مجموع الثانوية العامة.

و في هذا التقرير ننشر لكم آراء طلاب الصف الثالث الثانوي في الامتحان.

قال إسماعيل حمدي: إن امتحان الإحصاء كانت توجد به بعض الصعوبات التي تحتاج الي تفكير كثير أما الاقتصاد فكان سهلا جدا.
 

وأكد إسماعيل طالب بمدرسة الأورمان بالدقي أنه لابد من وجود أسئلة تميز الطالب المتفوق من غيره متمنيا أن تكون باقي الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط.

وأشار إلي أن وقت الامتحانات مناسب لحل الأسئلة. 
 

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أعرب طلاب  الثانوية العامة بمحافظة الجيزة عن سعادتهم البالغة ، لسهولة امتحان الاقتصاد اليوم، متمنين ان يكون امتحان اللغة العربية في سهولة امتحان الاقتصاد.

قال محمد طالب بمدرسة  الاورمان بالجيزة إن امتحان الاقتصاد اسئلته سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى، والوقت كان مناسبا لحل أسئلة الامتحان.
 

وأكد الدكتور رضا حجازى،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

 

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

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