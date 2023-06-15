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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى الشامي: انتظام المسابقة وراء صعود البلدية وأتمنى استمرار عبد الرؤوف.. فيديو

صدى البلد


أكد مصطفى الشامي، عضو مجلس إدارة بلدية المحلة، أن المنافسة هذا الموسم في دوري القسم الثاني كانت قوية للغاية، وان انتظام المسابقة كانت سببًا في تأهل البلدية للدوري الممتاز، معربًا عن تمنيه استمرار أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الفترة المقبلة.
قال مصطفى الشامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" فضل كبير من عند ربنا، فرحة كبيرة بعودة البلدية للدوري الممتاز بعد غياب 15 سنة، الناس كلها تعبت واشتغلت بجد منذ أول الموسم".
أضاف الشامي:" حالة الالتفاف الموجودة حول الفريق رائعة، الجمهور كان له دورًا كبيرًا في صعود وعودة البلدية للدوري الممتاز مجددًا".
أشار مصطفى الشامي:" المنافسة هذا الموسم كانت مختلفة تمامًا، تنافس بين ثلاثة أندية، انتظام المسابقة كان له عامل السحر في تفوق البلدية وحسم سباق التأهل للدوري الممتاز".
أوضح مصطفى الشامي:" من الصعب الحديث عن وجود مشكلة في دوري الدرجة الثانية، لولا انتظام المسابقة ماكنا رأينا هذه المنافسة حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم".
وتطرق للحديث عن المدير الفني لبلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف، قائلًا:" أحمد عبد الرؤوف مختلف، على المستوى الشخصي تعاملت مع العديد من المديرين الفنيين، لكن تجربة عبد الرؤوف مختلف، لديه فكر مختلف، لا يتخذ خطوة قبل أن يدرسها جيدًا، وفريق العمل معه منظم ومتعاون للغاية".
قال الشامي:" أتمنى استمرار أحمد عبد الرؤوف الموسم المقبل، على المستوى الشخصي هو قريب مني للغاية، الأمر متوقف على ما يستطيع مجلس إدارة بلدية المحلة تنفيذه لضمان بقاء الفريق في الموسم المقبل".
 

 

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