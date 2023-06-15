كيا تتخلى عن سيارات الاحتراق تمهيدا لدخول عصر الكهرباء

تهدف شركات كيا وهيونداي لاستثمار 18 مليار دولار تقريباً في تحولاتهما لبيع السيارات الكهربائية فقط مع حلول نهاية هذا العقد تقريبًا، وكجزء من استراتيجياتهم، سيعملون على تطوير بنية مركبة كهربائية جديدة بالكامل ، والتي ستدعم بحسب التقارير إحدى أكبر البطاريات في الصناعة.

كيا ستينجر

وبحسب التقارير، سيكون نموذج الإنتاج الأول الذي يعتمد على تلك المنصة هو سيارة سيدان تحمل علامة كيا التجارية.

وفقًا لتقرير جديد من ET News ، فإن اسم المشروع لهذه السيارة هو GT1 ومن المتوقع أن يتم وضعها في الجزء المتوسط الحجم، على الأرجح كخليفة أيديولوجي لـ سيارة ستينجر، كما يدعي التقرير أنها ستكون سيارة من الفئة E وفقًا لتصنيف أوروبا، مما يعني على الأرجح أنها ستكون أكبر قليلاً من سيارة ستينجر الحالية من حيث الأبعاد الخارجية.

كيا ستينجر

سيتم تطوير السيارة مع وضع حزمة بطارية ضخمة تبلغ 113.2 كيلو وات في الساعة في الاعتبار مع استخدام منصة eM الجديدة، ، وهذا يعني أنه سيحتوي على بطارية ذات سعة أكبر من مرسيدس-بنز EQSو Tesla Model S و Kia EV9 لنطاق يصل إلى 497 ميلاً (800 كيلومتر) عند الشحن الكامل.

كيا ستينجر

رغم عدم إعلان كيا أو هيونداي عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن، سيكون هناك عدد قليل من الإصدارات المختلفة اعتمادًا على إنتاج مجموعة نقل الحركة، ويقال إن النماذج أحادية وثنائية المحرك قيد التطوير ، حيث يُزعم أن النطاق العلوي يتميز بنظام بقوة 603 حصان (450 كيلووات)، وهذا سيجعلها أقوى إنتاج كيا في التاريخ بقوة أكبر من EV6 GT.

لن يكون مشروع GT1 هو النموذج الوحيد من كيا وهيونداي الذي يتميز بمكونات وتقنيات من الهندسة المعمارية الجديدة، حيث يقال إنه سيذهب خطوة أخرى إلى الأمام من E-GMP من حيث النموذجية.

كيا ستينجر

ستستمر شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في بيع مجموعتها الحالية من السيارات الهجينة حتى عام 2025، ولا تعد السيارات الهجينة من المنتجات المفضلة لشركة كيا ، على الرغم من أنها لا تزال ترى بعض الطلب وستستمر في إنتاجها.

سيتم إيقاف سيارة كيا ستينجر قريبًا ولكن ليس قبل بيع نسخة 2024، والتي سيبدأ سعرها من 54565 دولارًا أمريكيًا.