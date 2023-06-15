برلماني: مناقشة قضية تمكين الشباب بالحوار الوطنى خطوة على الطريق الصحيح

أيد أحمد مقلد عضو مجلس النواب، مناقشة ملف تمكين الشباب بالحوار الوطنى ضمن مناقشات المحور المجتمعى، قائلا:" هذه خطوة على الطريق الصحيح فتمكينهم يعد رؤية متكاملة وضعها الرئيس السيسي وبرعاية مؤسسات الدولة".

الدولة وضعت استراتيجية متكاملة من أجل دعم الشباب

واكد مقلد لـ"صدى البلد"، أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة من أجل دعم الشباب بداية من عقد مؤتمرات الشباب وإنشاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لافتا الى أن الدولة تطبق استراتيجية تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا في كافة مؤسسات الدولة وخلال الفترة الماضية تم ضخ دماء جديدة من الشباب في مناصب قيادية سواء على الصعيد التنفيذي او التشريعي".

وأكمل أحمد مقلد:" تنسيقية شباب الأحزاب اهم منصة سياسية تقوم بتأهيل الشباب وتمكينهم سياسيا استراتيجية تمكين الشباب قائمة على علم وتدريب".

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات اليوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣م، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.