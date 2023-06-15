أمريكا تعلن تعرض وكالات حكومية لهجوم إلكتروني عالمي.. ومخاوف من سرقة بيانات حساسة

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن عدة وكالات حكومية فيدرالية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي يستغل ثغرة أمنية في البرامج المستخدمة على نطاق واسع.

وقال إريك جولدستين، المدير التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، اليوم الخميس، إن “الوكالة تقدم الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي شهدت هجوما الكترونيا… نحن نعمل بشكل عاجل لفهم الآثار وضمان العلاج في الوقت المناسب”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتسللون المسؤولون عن اختراق الوكالات الفيدرالية هم مجموعة قراصنة فدية روسية أم لا.

ولم يكن لدى المتحدث باسم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أي تعليق عندما سألت “سي إن إن” عمن قام باختراق الوكالات الفيدرالية وعدد المتضررين.

وقالت جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور والنظام الصحي الشهير بالجامعة في بيان إن “المعلومات الشخصية والمالية الحساسة”، بما في ذلك سجلات الفواتير الصحية، ربما تكون قد سُرقت في الاختراق.