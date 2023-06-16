جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

روشتة طبيب .. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لروشتة كتبها طبيب من محافظة الشرقية ينصح فيها الشباب بعدة نصائح أهمها بر الوالدين والاهتمام بهما خاصة فيما يخص الأكل والشرب لأسباب طبية خاصة.

جدل على مواقع التواصل



وانهالت التعليقات على الروشتة التي كتبها الدكتور يحيى كمال النجار، المتخصص في مجال المخ والأعصاب، والذي يعيش في مدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، حيث لم تكن تلك هي الروشتة الأولى التي تثير الجدل له.





وكتب الدكتور النجار في الروشتة،

"بر الوالدين ثمنها الجنة

عزيزي المريض

مراكز الجوع والعطش عند والدينا المسنين بتضمر في المخ.



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