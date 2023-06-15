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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلعة الله غالية.. روشتة لطبيب ينصح ببر الوالدين بسبب مرضى الجوع والعطش

روشتة منتشرة
روشتة منتشرة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لروشتة كتبها طبيب من محافظة الشرقية ينصح فيها الشباب بعدة نصائح أهمها بر الوالدين والاهتمام بهما خاصة فيما يخص الأكل والشرب لأسباب طبية خاصة.

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وانهالت التعليقات على الروشتة التي كتبها الدكتور يحيى كمال النجار، المتخصص في مجال المخ والأعصاب، والذي يعيش في مدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، حيث لم تكن تلك هي الروشتة الأولى التي تثير الجدل له.

 

وكتب الدكتور النجار في الروشتة، 

"بر الوالدين ثمنها الجنة

عزيزي المريض
مراكز الجوع والعطش عند والدينا المسنين بتضمر في المخ، وعلشان كده مبيحسوش بجوع ولا عطش"

واضاف الدكتور يحيى 

"ارجوكم..
متسبهمش كده بالذات أيام الحر الشديد، الناس بتيجي خلصانة وناشفة من كتر الجفاف ومضاعفاته الخطيرة وسلعة الله غالية"

واختتم كلامه في الروشتة المنتشرة بقوله: 

لذلك بر الوالدين قصة تكتبها انت ويرويها لك ابناؤك فأحسن الكتابة"
 

الوالدين طبيب

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