عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

صدى البلد

يعانى الكثير من القولون العصبى ولا يعلمون أنهم مصابون به؛ لذا نقدم لك فى هذا التقرير أعراض وأسباب مرض القولون العصبى وفقا لموقع بولد سكاى.

 - سوء في الهضم واضطراب في عملية الهضم وامتصاص الغذاء يعقبه حدوث انتفاخ وتقلصات.


- الاحساس بآلام شديدة في الجهاز الهضمى تكون اما فى صورة إمساك شديد أو إسهال شديد.

- تكون لدى المريض حساسية مزمنة تجاه بعض الأطعمة الغذائية.


 - ارتفاع شديد في حموضة المعدة.

 - الشعور بالاختناق الشديد وضيق في التنفس.
ظهور بلغم أبيض في الصباح ووقد يؤدى الى حدوث قيء.

- ظهور ألم في اسفل منطقة البطن.

_ وجود حساسية من بعض الروائح قد تؤدى الى الاصابة باختناق.
 - سماع صوت دائم عند التنفس.
- وجود صعوبة في التبرز متمثلة فى امساك شديد.

أسباب القولون العصبي

 التوتر العصبي والارهاق والاحساس بالقلق المستمر.

 تناول الأغذية والوجبات التى تحتوى على عناصر غذائية تؤثر علي القولون مثل الأطعمة الحريفة, الشطة, التوابل, المخلل والدهون.

نصائح وارشادات عامة لعلاج القولون العصبي

_ الاكثار من تناول الألياف الطبيعية والمتوفرة في كثير من الفواكه، والخضراوات وتناول السلطات المتنوعة.

_ يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن كل مصادر القلق والتوتر والضغوط النفسية والانشغال بالأعمال المفيدة والممتعة فى أوقات الفراغ.

_ تجنب تناول كل أصناف الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل الحمص، الفول، والعدس والتى ينتج عن هضمها غازات مسببة للإضطرابات الهضمية.

_ الاقلال من تناول القهوة والشاى.

_ الاقلال من مضغ العلكة حيث تسبب ابتلاع كميات كبيرة من الهواء طوال عملية المضغ .

_ الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية بمختلف أنواعها نظرا لاحتوائها على غاز ثاني أكسيد الكربون والذى يسبب حدوث انتفاخ في البطن مصحوب باضطرابات في الجهاز الهضمي.

_تجنب الوجبات السريعة والدسمة والوجبات المحتوية على كميات كبيرة من البهارات والفلفل الحار والمخلل.

_ يجب التعود على مضغ الطعام بشكل جيد والتمهل فى تناول الطعام..

اسباب القولون العصبي اسباب القولون الأطعمة الغذائية التوتر العصبي الشعور بالاختناق الضغوط النفسية مرض القولون العصبي مرض القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

قد تفقد حياتها.. ممثلة أمريكية شهيرة تواجه مصير الموت بسبب المخدرات

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

موضوعات متعلقة

بمذاق شهي ومميز.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج

بإطلالة ملفتة.. هند صبرى تخطف الأنظار من باريس

أعرض وأسباب تكيسات المبيض لدى النساء

بملابس صيفية .. ابنة صلاح عبد الله تثير الجدل على السوشيال ميديا

لخسارة 2 كيلو فى الأسبوع.. خبير تغذية يقدم رجيم الكمون السحرى

يدمر الصحة .. احذر من تناول السكر الأبيض لهذه الأسباب

بعد كشفها عن سبب طلقها الصادم.. اطلالات مثيرة لـ حورية فرغلى

بدون زوجها.. ميرنا نور تثير الجدل فى أول ظهور لها بعد زفافها

ترشيحاتنا

صدمة لـ زيلينسكي.. أمريكا توجه ضربة قوية لأوكرانيا بشأن “حلم” الانضمام للناتو

أحمد موسى يقدم تغطية تاريخية لتدريب وحوش الصاعقة المصرية..ويصفق لهم على الهواء

مفاجأة سارة بشأن قناة السويس.. طفرة غير مسبوقة بلغت 15.7 مليار دولار

قائد قوات الصاعقة يوضح شروط الانضمام لقلعة الأبطال.. فيديو

خبير بالشئون الأمريكية: الولايات المتحدة منزعجة من التوسع الصيني في أفريقيا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشطة؟

لوحتان عمرهما 350 عاما تتنبئان بـ iPhone وماركة أحذية شهيرة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة تساعد على التركيز قبل المذاكرة

فيديو

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ