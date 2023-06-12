روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

يعانى الكثير من القولون العصبى ولا يعلمون أنهم مصابون به؛ لذا نقدم لك فى هذا التقرير أعراض وأسباب مرض القولون العصبى وفقا لموقع بولد سكاى.

- سوء في الهضم واضطراب في عملية الهضم وامتصاص الغذاء يعقبه حدوث انتفاخ وتقلصات.



- الاحساس بآلام شديدة في الجهاز الهضمى تكون اما فى صورة إمساك شديد أو إسهال شديد.

- تكون لدى المريض حساسية مزمنة تجاه بعض الأطعمة الغذائية.



- ارتفاع شديد في حموضة المعدة.

- الشعور بالاختناق الشديد وضيق في التنفس.

ظهور بلغم أبيض في الصباح ووقد يؤدى الى حدوث قيء.

- ظهور ألم في اسفل منطقة البطن.

_ وجود حساسية من بعض الروائح قد تؤدى الى الاصابة باختناق.

- سماع صوت دائم عند التنفس.

- وجود صعوبة في التبرز متمثلة فى امساك شديد.

أسباب القولون العصبي

التوتر العصبي والارهاق والاحساس بالقلق المستمر.

تناول الأغذية والوجبات التى تحتوى على عناصر غذائية تؤثر علي القولون مثل الأطعمة الحريفة, الشطة, التوابل, المخلل والدهون.

نصائح وارشادات عامة لعلاج القولون العصبي

_ الاكثار من تناول الألياف الطبيعية والمتوفرة في كثير من الفواكه، والخضراوات وتناول السلطات المتنوعة.

_ يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن كل مصادر القلق والتوتر والضغوط النفسية والانشغال بالأعمال المفيدة والممتعة فى أوقات الفراغ.

_ تجنب تناول كل أصناف الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل الحمص، الفول، والعدس والتى ينتج عن هضمها غازات مسببة للإضطرابات الهضمية.

_ الاقلال من تناول القهوة والشاى.

_ الاقلال من مضغ العلكة حيث تسبب ابتلاع كميات كبيرة من الهواء طوال عملية المضغ .

_ الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية بمختلف أنواعها نظرا لاحتوائها على غاز ثاني أكسيد الكربون والذى يسبب حدوث انتفاخ في البطن مصحوب باضطرابات في الجهاز الهضمي.

_تجنب الوجبات السريعة والدسمة والوجبات المحتوية على كميات كبيرة من البهارات والفلفل الحار والمخلل.

_ يجب التعود على مضغ الطعام بشكل جيد والتمهل فى تناول الطعام..