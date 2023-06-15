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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في افتتاح المركز الإفريقي لرفع قدرات المياه والتكيف المناخي

المركز الافريقي للمياه
المركز الافريقي للمياه

 شارك السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية اليوم الخميس في مراسم الإعلان عن إفتتاح المركز الإفريقي لرفع القدرات في مجال المياه والتكيف المناخي بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية ولفيف من وزراء الري والموارد المائية الأفارقة وممثل مكتب الإتحاد الإفريقي (مكتب الحبوب الغذائية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق شبه القاحلة  SAFGRAD).

وآلقى السفير مدير عام الصندوق كلمة بهذه المناسبة هنأ من خلالها وزير الموارد المائية والري المصري على هذا الإنجاز الهام متمنياً له كل التوفيق والسداد.


هذا المركز الإفريقي يُعد من أهم مخرجات مؤتمر الشركاء في المناخ ((COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 برئاسة جمهورية مصر العربية، ويهدف إلى رفع قدرات الكوادر الإفريقية لمواجهة التحديات الحالية في مجال المياه والتغيرات المناخية وأثرها على الزراعة والأمن الغذائي.

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد البحوث الزراعية التغيرات المناخ التكيف المناخي التغيرات المناخية الري والموارد المائية هانى سويلم وزير الموارد المائية جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية رئاسة جمهورية مصر العربية

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